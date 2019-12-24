Суд приговорил участника дела о массовых беспорядках в Москве Суровцева к 2,5 года колонии
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В Москве Мещанский суд приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Максима Суровцева к двум с половиной годам лишения свободы за нападение на сотрудника Росгвардии, сообщает ТАСС.
Наказание в виде лишения свободы назначено с отбыванием в колонии общего режима.
Обвинение просило для Суровцева 4 года лишения свободы.
По данным СК, анализ видео с камер наблюдения и показания свидетелей позволили установить, что 27 июля Суровцев нанес удар секцией металлического ограждения сотруднику Росгвардии.
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