Россия заявила о готовности передать Нидерландам данные по крушению MH17

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что российская сторона готова предоставить Нидерландам имеющиеся у нее данные о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины в день крушения Boeing MH17 в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чижов подчеркнул, что Россия изначально готова была предоставить совместной международной группе, занимающейся расследованием крушения, данные, которые собрала вскоре после этого инцидента.

Однако, по его словам, данная группа проигнорировала предложение российской стороны.

Чижов отметил, что Россия готова взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В результате погибли 298 находившихся на борту человек. Украинская сторона обвинила в катастрофе ополченцев. Последние, в свою очередь, заявили, что не располагают средствами позволяющими сбить воздушное судно на такой высоте.

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