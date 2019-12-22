Медведев поздравил кардиохирурга Лео Бокерию с 80-летием

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академика РАН и кардиохирурга Лео Бокерию с 80-летием, высоко оценив его заслуги как врача и ученого. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Правительства.

Медведев отметил, что под руководством Бокерии Центр имени Бакулева превратился в крупнейший кардиохирургический комплекс, известный не только в России, но и за рубежом.

Он подчеркнул, что Центре имени Бакулева Бокерия впервые в стране провел уникальные операции новорожденным с пороком сердца, создал перинатальную службу диагностики и открыл новые научные направления в сердечно-сосудистой хирургии.

Глава российского правительства заметил, что заслуги выдающегося кардиохирурга отмечены десятками наград, почетных званий и премий.

«Но все же главная из них — это сотни тысяч благодарных пациентов, вылеченных сердец, счастливых судеб», — заключил он.

Лео Бокерия является одним из ведущих кардиохирургов мира, основоположником хирургического лечения нарушений ритма сердца. Он провел несколько тысяч операций на открытом сердце. Кроме того, он также являетесь редактором нескольких профессиональных изданий.

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