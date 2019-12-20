Россиянина Винника экстрадируют из Греции во Францию
close
Руководитель группы адвокатов Александра Винника Тимофей Мусатов рассказал о том, что минюст Греции принял решение об экстрадиции россиянина. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что соответствующее решение подписал глава министерства юстиции Греции Костас Циарас.
«Стало известно о том, что министр подписал решение об экстрадиции Александра Винника во Францию», — сказал Мусатов.
Он также добавил, что адвокаты намерены обжаловать решение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Пока неизвестно»: экстрадиция Винника в США под вопросом
— США потребовали от россиянина Винника $100 млн
— Нарушение банковской тайны: США требуют от россиянина $100 млн