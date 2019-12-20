Россиянина Винника экстрадируют из Греции во Францию

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Alexandros Avramidis/Reuters

Руководитель группы адвокатов Александра Винника Тимофей Мусатов рассказал о том, что минюст Греции принял решение об экстрадиции россиянина. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее решение подписал глава министерства юстиции Греции Костас Циарас.

«Стало известно о том, что министр подписал решение об экстрадиции Александра Винника во Францию», — сказал Мусатов.

Он также добавил, что адвокаты намерены обжаловать решение.

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