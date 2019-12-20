Житель США рассказал, как смог сбросить полтора центнера

Житель американского штата Род-Айленд Майк Горман рассказал, как ему удалось похудеть более чем на 150 килограммов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мужчина поделился, что у него было компульсивное переедание, из-за которого его дневной рацион мог превышать 20 тысяч калорий.

Так, вес 46-летнего Гормана достиг 250 килограммов. Когда из-за избыточного веса у него начались проблемы со здоровьем, он решил серьезно взяться за борьбу с ожирением.

Он сел на кетогенную диету, которая подразумевает малое потребление углеводов и большое — жиров. Кроме того, он начал ежедневно заниматься в тренажерном зале.

В результате, за два года ему удалось сбросить более 150 килограммов. Тем, кто тоже столкнулся с проблемой избыточного веса он посоветовал выбирать комфортную диету и верить в себя.

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