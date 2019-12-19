ФСБ: стрельбу в Москве устроил один человек
Стрельбу у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в центре Москвы устроил один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было, заявили представители спецслужб.
Ранее сообщалось, что неизвестный, устроивший стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, убит.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы.
В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.
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