ФСБ: стрельбу в Москве устроил один человек

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Стрельбу у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в центре Москвы устроил один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было, заявили представители спецслужб.

Ранее сообщалось, что неизвестный, устроивший стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, убит.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы.

В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.

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