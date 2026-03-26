«Европа и Британия будут умолять». Россия начала продавать нефть без скидок и с наценкой

Новак заявил, что российская нефть продается без дисконта и с премией

Российская нефть на фоне дефицита на мировом рынке перестала продаваться с дисконтом и в ряде случаев уже идет с премией. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, отметив высокий спрос на сырье и рост стоимости перевозок из-за ситуации в Ормузском проливе. На этом фоне в Москве говорят об усилении позиций России на глобальном энергорынке. Как изменилась ситуация на рынке энергоносителей — в материале «Газеты.Ru».

Дисконт исчезает

«У нас не было вопросов, касающихся отсутствия спроса на наши нефть и нефтепродукты. Это же вопрос, по сути, дисконта и рыночных, конкурентных отношений.

Сегодня, когда есть дефицит на рынке, наши нефть, нефтепродукты востребованы, и, как мы видим, дисконты снизились, и по отдельным направлениям теперь идет даже с премией»,

— отметил он в кулуарах съезда РСПП в Национальном центре «Россия».

При этом, по словам Новака, ситуация на Ближнем Востоке уже влияет на логистику.

«Да, есть расходы на фрахт, а фрахт вырос по цене, потому что в результате «закупорки» большого количества танкеров в Ормузском проливе количество танкеров в мире, перевозящих нефть и нефтепродукты, меньше, конкуренция высокая, поэтому ставки несколько выросли. Что касается премии покупателей, непосредственных потребителей, от дисконта мы сегодня перешли либо к нулевому дисконту, либо даже частично с премией», — объяснил он.

Ранее США временно ослабили ограничения на продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 12 марта. Разрешение действует до 11 апреля, при этом, по оценке главы минфина США Скотта Бессента, такой шаг может принести России до $2 млрд дополнительных доходов .

Удар по Европе

Мир входит в фазу крупнейшего энергетического кризиса, а Европа и Британия подошли к нему неподготовленными, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Мы видим, что наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества. К нему абсолютно не подготовлены ни Европа, ни Британия. Мало того, они сами выстрелили себе в ногу, отказавшись от российских энергоносителей»,

— сказал Дмитриев журналистам.

По его оценке, последствия этой политики еще только начинают проявляться.

«Но наше предсказание очень четкое: Европа и Британия будут умолять о российских энергоносителях, и Россия будет принимать или не принимать соответствующие решения», — процитировал Дмитриева «Интерфакс».

Глава РФПИ также связал ухудшение ситуации с действиями Украины.

«Все видят, что Украина фактически пытается сорвать [российские поставки] и сделать энергетический кризис еще хуже», — отметил он.

По словам Дмитриева, атаки Киева создают дополнительные сложности, которые могут ускорить рост цен и еще сильнее ударить по Евросоюзу и Британии. В этом сценарии, считает он, Европа рискует столкнуться не просто с ростом тарифов, а с гораздо более тяжелыми последствиями для экономики.

«Отказались от суверенитета — получили абсолютно мощнейший энергетический кризис, который фактически грозит уничтожить нормальную экономическую деятельность в этих странах», — резюмировал Дмитриев.

В Кремле обсуждают, стоит ли России самой прекратить поставки энергоресурсов в Европу, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос требует детальной проработки и всестороннего анализа.

Он отметил, что ситуация на мировом энергорынке сейчас нестабильна из-за конфликта на Ближнем Востоке, поэтому делать точные прогнозы сложно. В этих условиях, добавил Песков, решения принимаются с учетом всех текущих факторов .

Как реагирует мир

После ударов Израиля и США по Ирану и блокировки Ормузского пролива цены на нефть резко пошли вверх, а в ряде стран уже возник дефицит топлива. Последствия быстро вышли за пределы Ближнего Востока: о рисках заговорили и в США, и в Европе.

В Калифорнии, как пишет Bloomberg, власти уже предупреждают о возможном энергетическом кризисе. Глава нефтеперерабатывающего подразделения Chevron Энди Уолц заявил, что штату пора вводить «чрезвычайную энергетическую ситуацию», пересматривать климатические и налоговые правила и стимулировать собственную добычу, иначе в течение 10 лет Chevron может свернуть нефтепереработку.

Во Франции происходящее уже называют «нефтяным шоком». Министр экономики и финансов Ролан Лескюр на слушаниях в Национальном собрании предупредил, что если ситуация с блокадой нефти затянется, последствия выйдут далеко за рамки нефтяного рынка.

«Если энергетический шок сохранится дольше нескольких недель, кризис может распространиться гораздо шире на экономику и приобрести более системный характер», — сказал он.

При этом министр уточнил, что «ситуация к этому пока не пришла».

О масштабе удара по инфраструктуре говорит и Международное энергетическое агентство. По словам главы МЭА Фатиха Бироля, в девяти странах Ближнего Востока серьезно повреждены более 40 энергетических объектов. Он отметил, что нынешние сбои по последствиям уже сопоставимы с двумя крупными нефтяными кризисами 1970-х годов и газовым кризисом 2022 года.