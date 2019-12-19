Москвичам пообещали яркую оттепель на следующей неделе
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И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, какая погода ожидает жителей Москвы на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что в эти дни прогнозируется заметное потепление. Днем столбики термометров могут установиться на отметке в +8°С.
Вильфанд добавил, что теплеть в столице начнет со второй половины воскресенья, 22 декабря, когда установится от 0°С до +5°С.
В понедельник, 23 декабря, по оценкам синоптиков температура воздуха составит +1 — +6°С, а уже во вторник — +3 — +8°С.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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