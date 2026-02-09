Размер шрифта
В Италии произошло «голливудское» ограбление инкассаторского фургона

Wanted in Rome: грабители подорвали инкассаторский фургон на трассе в Италии

Около десяти грабителей, вооруженных автоматами и дробовиками, подорвали бронированный инкассаторский фургон на одной из скоростных трасс в регионе Апулия на юге Италии. Об этом пишет журнал Wanted in Rome.

По его данным, злоумышленники выдали себя за полицейских и сопровождали фургон на автомобиле с мигалкой. Потом они заблокировали дорогу, используя поставленный боком грузовик, и подожгли его, создав огненный барьер, который не позволял ни гражданскому транспорту, ни полицейским патрулям приблизиться к месту происшествия. С помощью взрывчатки военного образца грабители подорвали дверь микроавтобуса.

На место происшествия прибыли карабинеры, после чего между ними и грабителями произошла перестрелка. Двое подозреваемых были задержаны. Остальные преступники скрылись, угнав несколько машин у проезжавших мимо автомобилистов. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает участников ограбления. Следователи считают, что преступление было спланировано и реализовано людьми с военным опытом.

В октябре прошлого года неизвестные, одетые в рабочие формы, при помощи автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, злоумышленники уронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались продать через даркнет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее грабитель вломился в чужую квартиру, чтобы приготовить пасту.
 
