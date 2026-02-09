Размер шрифта
В российском регионе обнаружили ртутное загрязнение в реке

Сильное загрязнение ртутью обнаружили в Иртыше в Омской области
Превышение предельно допустимой концентрации ртути в три-пять раз было зафиксировано в реке Иртыш в Омской области. Об это сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник был опубликован документ «Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод», в нем указаны итоги исследований на 5 февраля.

«0,048 мкг/л ртути выявлено в 3,16 километра ниже поселка Береговой, правый берег», — сообщили на сайте.

Исследования показали, что предельно допустимая концентрация ртути в Иртыше превышена в 3-5 раз.

До этого власти Бурятии заявили о начале строительства очистных сооружений на Байкале. Доцент кафедры геоэкологии Российского госуниверситета нефти и газа им. И.М. Губкина Сергей Якуцени пояснил — важно учитывать, что озеро нуждается в особом режиме природопользования, а главные экологические проблемы заключаются не в отсутствии очистных, а в сносе паводковыми водами канализационных сооружений.

Ранее Гладков опроверг сообщения о загрязнении воздуха после удара по нефтебазе в Старом Осколе.
 
