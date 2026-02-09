Размер шрифта
Общество

Интервал движения поездов между Москвой и соседними регионами сократится к 2030 году

Собянин: интервал электричек между Москвой и регионами составит 20–30 минут
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Электрички между Москвой и соседними регионами будут ходить гораздо чаще. Это следует из проекта по ускорению движения поездов, который представил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, проект будет реализован в два этапа. До 2030 года будут запущены новые поезда во Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль, а до 2035 года — в Кострому, Тверь и Рязань. Предполагается, что временной промежуток между электричками сократится до 20–30 минут и они будут курсировать без привязки ко времени, аналогично метро и МЦД.

«Мы закончили проектирование в прошедшем году, и в этом году вместе с РЖД приступим уже к конкретной реконструкции, — добавил Собянин.

В проекте отмечается, что из городов, которые расположены на удалении 200–300 километров от Москвы, можно было бы уехать не раз в 2-3 часа, как сейчас, а раз в 20–30 минут.

В рамках реализации этого проекта в 2026 году будут начаты работы по реконструкции путей, платформ, затем будет обновлен парк пригородных поездов, отметил Собянин.

Ранее Сергей Собянин объявил о планах удвоить протяженность московского метро к 2032 году.
 
