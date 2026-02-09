В Европе выразили надежду на скорое возвращение России на Олимпиаду

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос выразил надежду на скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, Россия — большая сила в спорте. Их спортсмены очень хороши и, надеюсь, скоро смогут вновь участвовать в соревнованиях... Я надеюсь, это произойдет быстро», — подчеркнул он.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов.

