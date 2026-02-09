Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
 (обновлено  )
Политика

Кличко призвал Зеленского не следовать «повестке Путина»

Кличко: я попросил Зеленского не следовать повестке Путина
Alina Smutko/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко предостерег президента Украины Владимира Зеленского от следования «повестке» президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в выступлении перед Комитетом по иностранным делам Великобритании по видеосвязи, пишет газета Independent.

По информации издания, Кличко спросили о конфликте между ним и президентом Зеленским. Мэр Киева подчеркнул, что «единство внутри страны» делает Украину сильнее и отметил, что «политическая конкуренция» неразумна во время боевых действий.

«Президент критиковал [киевскую администрацию] за то, что мы плохо подготовлены. Извините, я не отвечаю за противовоздушную оборону. Мы делаем все, что в наших силах. <…> Кто виноват, местное или центральное правительство? Компания, которая поставляет энергию? Мы конфликтуем друг с другом, но никто не хочет смотреть на Путина. <…> Я сказал президенту: «Пожалуйста, не следуйте повестке Путина». Мы должны быть едины», — рассказал Кличко.

В январе между Зеленским и Кличко произошла перепалка, связанная с энергетическим кризисом в стране. Зеленский заявил что в Киеве «очень мало сделано» в энергетической сфере, а Кличко не согласился с главой государства. Затем РБК-Украина писала, что команда мэра опасается, что Зеленский может использовать энергетический кризис, чтобы отстранить градоначальника.

Кличко отметил, что Зеленский поступил «неразумно», начав конфликт. Также мэр Киева затем заявил, что политика украинского президента становится все более авторитарной.

Ранее эксперт заявил о желании Зеленского получить полный контроль над Киевом.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!