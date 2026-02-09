Кличко призвал Зеленского не следовать «повестке Путина»

Мэр Киева Виталий Кличко предостерег президента Украины Владимира Зеленского от следования «повестке» президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в выступлении перед Комитетом по иностранным делам Великобритании по видеосвязи, пишет газета Independent.

По информации издания, Кличко спросили о конфликте между ним и президентом Зеленским. Мэр Киева подчеркнул, что «единство внутри страны» делает Украину сильнее и отметил, что «политическая конкуренция» неразумна во время боевых действий.

«Президент критиковал [киевскую администрацию] за то, что мы плохо подготовлены. Извините, я не отвечаю за противовоздушную оборону. Мы делаем все, что в наших силах. <…> Кто виноват, местное или центральное правительство? Компания, которая поставляет энергию? Мы конфликтуем друг с другом, но никто не хочет смотреть на Путина. <…> Я сказал президенту: «Пожалуйста, не следуйте повестке Путина». Мы должны быть едины», — рассказал Кличко.

В январе между Зеленским и Кличко произошла перепалка, связанная с энергетическим кризисом в стране. Зеленский заявил что в Киеве «очень мало сделано» в энергетической сфере, а Кличко не согласился с главой государства. Затем РБК-Украина писала, что команда мэра опасается, что Зеленский может использовать энергетический кризис, чтобы отстранить градоначальника.

Кличко отметил, что Зеленский поступил «неразумно», начав конфликт. Также мэр Киева затем заявил, что политика украинского президента становится все более авторитарной.

Ранее эксперт заявил о желании Зеленского получить полный контроль над Киевом.