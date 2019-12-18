СМИ: все задержанные в Домодедово граждане Израиля освобождены

Все 46 граждан Израиля, которых в среду, 18 декабря, задержали в аэропорту Домодедово, освободили.

Об этом сообщает израильский Channel 12.

Информация о причинах задержания пока не поступала.

Ранее стало известно, что всего в Домодедово было задержано около 40 граждан Израиля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля