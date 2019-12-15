Очевидцы рассказали подробности о затонувшем плавдоке в Севастополе

Плавдок, который, как писали СМИ затонул в бухте в Севастополе, частично находится над водой. Об этом «Интерфакс» рассказали очевидцы.

Отмечается, что плавдок 1938 года затонул ночью, в нем была списанная подводная лодка Б-380. Как утверждают источники, судоремонтное сооружение не полностью находится под водой. Несколько метров его верхней части видны на поверхности.

Также очевидцы подтвердили информацию, что подлодка всплыла, но она накренена.

В настоящее время к месту случившегося подошел буксир.

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