Очевидцы рассказали подробности о затонувшем плавдоке в Севастополе
close
Плавдок, который, как писали СМИ затонул в бухте в Севастополе, частично находится над водой. Об этом «Интерфакс» рассказали очевидцы.
Отмечается, что плавдок 1938 года затонул ночью, в нем была списанная подводная лодка Б-380. Как утверждают источники, судоремонтное сооружение не полностью находится под водой. Несколько метров его верхней части видны на поверхности.
Также очевидцы подтвердили информацию, что подлодка всплыла, но она накренена.
В настоящее время к месту случившегося подошел буксир.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Всплыла затонувшая со списанным плавдоком подлодка в Севастополе