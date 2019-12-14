Ученые рассказали, как продукты могут стать причиной бессонницы
Специалисты из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете определили, что причиной бессонницы могут быть продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов. Об этом сообщает Medical Xpress.
В своей работе медики исследовали рацион питания более чем 50 тыс. женщин в постменопаузе. В итоге они обнаружили, что сахар, белый хлеб и рис увеличивают уровень сахара в крови, это в свою очередь приводит к бессоннице.
В стремлении понизить уровень сахара в крови, организм начинает вырабатывать инсулин, далее происходит выброс адреналина и кортизола. Это влияет на нарушение сна.
По словам ученых, для избежания бессонницы лучше всего употреблять фрукты и овощи.
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