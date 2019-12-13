Пожарный пострадал при тушении возгорания здания на юге Москвы

Сотрудник пожарной службы пострадал во время тушения возгорания на территории склада на юге Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва».

Как отмечается, пожар произошел на складе в районе Чертаново Центральное.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 3000 кв.м.

Сообщается также, что обрушилась кровля на площади 200 кв. м.

Для ликвидации пожара задействована пожарная авиация.

Известно, что по данному адресу расположен торговый центр «Варшавка мебель».