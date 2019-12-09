Из-за угрозы минирования эвакуируют учебные заведения на Дальнем Востоке
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Полиция Биробиджана получила анонимное сообщение о минировании нескольких школ города, медицинского колледжа и колледжа культуры, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По заявлению представителя ведомства, в настоящее время сформированы оперативные группы для работы на местах.
Отмечается, что ранее поступала информация об эвакуации восьми школ в Комсомольске-на-Амуре и ряда учебных заведений в Хабаровске из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах.
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