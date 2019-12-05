Лавров отреагировал на заявление ФРГ о расследовании убийства грузина в Берлине

Глава МИД России Сергей Лавров высказался по поводу заявления Германии о том, что Россия не должным образом сотрудничала при расследовании убийства гражданина Грузии, которое произошло 23 августа 2019 года в Берлине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия и ФРГ имеет каналы для общения между правоохранительными органами двух стран.

Он уточнил что речь идет, в том числе о рассмотрении вопросов, которые касаются нарушения законодательства того или иного государства.

«Этими каналами нужно пользоваться. Если наши немецкие партнёры заявляют о том, что мы сотрудничали недостаточно, мне неизвестно, на чём они такие оценки строят», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что представители посольств России и Германии провели встречу и пообщались с задержанным россиянином, который подозревается в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в Берлине.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФРГ не исключает введения санкций против России из-за убийства в Берлине

— В Кремле назвали беспочвенными подозрения о причастности РФ к убийству грузина в Берлине

— Сотрудники посольства РФ в ФРГ пообщались с подозреваемым в убийстве в Берлине