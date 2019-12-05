Лавров отреагировал на заявление ФРГ о расследовании убийства грузина в Берлине
Глава МИД России Сергей Лавров высказался по поводу заявления Германии о том, что Россия не должным образом сотрудничала при расследовании убийства гражданина Грузии, которое произошло 23 августа 2019 года в Берлине. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия и ФРГ имеет каналы для общения между правоохранительными органами двух стран.
Он уточнил что речь идет, в том числе о рассмотрении вопросов, которые касаются нарушения законодательства того или иного государства.
«Этими каналами нужно пользоваться. Если наши немецкие партнёры заявляют о том, что мы сотрудничали недостаточно, мне неизвестно, на чём они такие оценки строят», — добавил Лавров.
Ранее сообщалось, что представители посольств России и Германии провели встречу и пообщались с задержанным россиянином, который подозревается в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в Берлине.
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