Неизвестные заявили об угрозе взрыва на 22 станциях метро Петербурга
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Неизвестные прислали сообщение в метрополитен Санкт-Петербурга об угрозе взрыва 22 станций. Об этом сообщает «Интерфакс».
Кроме того, угрозы получили 24 больницы, в 57 школ и гимназий в разных районах города.
В настоящее время в петербургском метро работают кинологи, станции не закрыты.
В музей-памятник «Исаакиевский собор» также поступила угроза.
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