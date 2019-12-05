Неизвестные заявили об угрозе взрыва на 22 станциях метро Петербурга

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Памятник Николаю I у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, 2017 год Памятник Николаю I у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, 2017 год
Памятник Николаю I у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, 2017 год
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Неизвестные прислали сообщение в метрополитен Санкт-Петербурга об угрозе взрыва 22 станций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, угрозы получили 24 больницы, в 57 школ и гимназий в разных районах города.

В настоящее время в петербургском метро работают кинологи, станции не закрыты.

В музей-памятник «Исаакиевский собор» также поступила угроза.

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