Семь судов Москвы эвакуированы после сообщений о «минировании»

В Москве эвакуировали семь судов после сообщений с угрозой о минировании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Отмечается, что здания покинули более 500 человек.

«На электронную почту Гагаринского, Чертановского, Троицкого, Хорошевского, Лефортовского, Таганского и Черемушкинского районных судов Москвы пришли анонимные письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве», — говорится в сообщении.

С 28 ноября на почты судов Москвы и Санкт-Петербурга и других заведений приходят ложные сообщения о минировании.

По данным издания, в ряде полученных письмах содержалось пометка, что подобные оповещения будут приходить до тех пор, пока предприниматель Константин Малофеев «не вернет долг в 120 биткоинов, украденных на бирже WEX».

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