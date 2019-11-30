Макрон выразил соболезнования близким жертв теракта в Лондоне

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям жертв теракта в Лондоне 29 ноября. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter.

«После террористической атаки в самом центре Лондона мои мысли с британским народом, жертвами и их близкими», — написал французский лидер.

Он также выразил решимость совместно бороться против террора и насилия.

29 ноября неизвестный напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате трагедии погибли двое человек, еще трое получили ранения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее терактом.

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