Макрон выразил соболезнования близким жертв теракта в Лондоне
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям жертв теракта в Лондоне 29 ноября. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter.
«После террористической атаки в самом центре Лондона мои мысли с британским народом, жертвами и их близкими», — написал французский лидер.
Он также выразил решимость совместно бороться против террора и насилия.
29 ноября неизвестный напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате трагедии погибли двое человек, еще трое получили ранения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее терактом.
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