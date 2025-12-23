В Кольском заливе частично затонул танкер

В акватории Кольского залива частично затонул танкер «Котлас». Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел во время нахождения судна в длительном отстое у причала. В результате частично было затоплено машинное отделение. Экипажа на борту в этот момент не было. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, отметили в прокуратуре.

«Силами судовладельца проводится откачка воды. К месту происшествия направлено судно Морспасслужбы. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности про эксплуатации водного транспорта», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря. Суда перевозили нефтепродукты, но оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов танкеры потерпели крушение, что привело к попаданию в море около 3,8 тыс. тонн мазута. Впоследствии мазут начало выносить на пляжи в Краснодарском крае и ряде других регионов.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой. Глава государства со ссылкой на правоохранителей заявил, что капитаны судов нарушили правила, решив не уходить в укрытия на фоне ухудшения погоды.

