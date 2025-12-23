В Петербурге 24 декабря запустят трамвайную линию «Славянка»

Первый этап трамвайной линии «Славянка» в Петербурге откроют 24 декабря

В Петербурге 24 декабря торжественно откроется трамвайная линия «Славянка» в Шушарах. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

На трамвайном маршруте Купчино — Шушары будут работать семь трамваев особо большого класса.

В первую очередь линии входят пять остановок: конечный пункт «Балканский», «река Волковка» (по требованию), «Вилеровский переулок», «Окуловская улица» и «Валдайская улица». Общая протяженность линии составляет 8,7 км.

До этого в Москве на проспекте Академика Сахарова была запущена первая в России трамвайная линия, работающая без контактной сети. Как пояснил мэр города Сергей Собянин, этого события ждали многие жители, поскольку проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой долгое время оставались одними из немногих магистралей без городского транспорта.

Незадолго до того в Москве прошла первая обкатка восстановленной трамвайной линии по Трифоновской улице от улицы Образцова до Рижской площади, трамваи не ходили по ней 30 лет.

Ранее сообщалось, что новая трамвайная линия в Москве соединит Комсомольскую площадь и «Чистые пруды».