В российском прокате выйдет фильм с Паттинсоном и Зендеей

Фильм «Вот это драма!» с Паттинсоном и Зендеей выйдет в России

Фильм «The Drama» с Робертом Паттинсоном и Зендеей выйдет в российском прокате. Об этом сообщает ТАСС.

Картина получила официальное локализованное название – «Вот это драма!». Зрители смогут увидеть фильм в российский прокат 16 апреля 2026 года.

По сюжету, накануне свадьбы пара столкнулась с кризисом в отношениях из-за неожиданных событий. Режиссер и сценарист картины Кристоффер Борг. В ролях: Роберт Паттинсон, Зендея, Алана Хаим, Зои Уинтерс, Майкл Эбботт мл., Мамуду Ати, Хейли Гейтс, Сидни Леммон, Яя Госселин, Джордин Кюре.

В марте Роберт Паттинсон признался, что Зендея два часа объясняла ему одну из сцен их фильма «Вот это драма!». Артист признался, что этот эпизод его сводил с ума, так как не видел в ней смысла. Актер решил позвонить коллеге и спросить ее мнения.

«Я поделился с ней своими сомнениями, мы говорили два часа, и через некоторое время она очень спокойно дала мне понять, что эта строчка говорит только то, что говорит, что в ней нет никакого скрытого смысла», — рассказал Паттинсон.

