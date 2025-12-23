На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семья, ехавшая на похороны с гробом на руках, застряла в снегах Иркутской области

Mash: в Иркутской области 18 человек застряли по дороге на похороны с гробом
Telegram-канал Mash

В Иркутской области семья из 18 человек, которая ехала на похороны с гробом на руках, застряла в сугробах. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как пишет канал, три машины с людьми добирались в село Онгурен, название которого переводится как «конец пути».

«Водителям приходилось постоянно держать двигатели заведенными, чтобы пассажиры не замерзли — среди них были старики и дети», — сказано в посте.

Из материала следует, что люди дважды подавали запрос о помощи, спецтехника застревала в снегах. Людей нашли спустя сутки. Их вместе с гробом доставили в село Онгурен.

В ноябре этого года в Чечне после обрушения деревянной конструкции на похоронах в больницы попали более 40 человек. За медицинской помощью обратились 84 человека. После проведения обследования и оказания экстренной помощи 43 пострадавших были госпитализированы, двое из них помещены в реанимацию. Остальные отправлены на амбулаторное лечение и находятся под наблюдением врачей по месту жительства.

Ранее в Таиланде медики ошиблись и объявили мертвой живую женщину.

