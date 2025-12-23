Семья, ехавшая на похороны с гробом на руках, застряла в снегах Иркутской области

Mash: в Иркутской области 18 человек застряли по дороге на похороны с гробом

В Иркутской области семья из 18 человек, которая ехала на похороны с гробом на руках, застряла в сугробах. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как пишет канал, три машины с людьми добирались в село Онгурен, название которого переводится как «конец пути».

«Водителям приходилось постоянно держать двигатели заведенными, чтобы пассажиры не замерзли — среди них были старики и дети», — сказано в посте.

Из материала следует, что люди дважды подавали запрос о помощи, спецтехника застревала в снегах. Людей нашли спустя сутки. Их вместе с гробом доставили в село Онгурен.

