Пациент устроил дебош в машине скорой помощи в Новокузнецке

В Новокузнецке 44-летний мужчина устроил дебош в машине скорой помощи, когда медики пытались ему помочь. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел на улице Пржевальского — росгвардейцам поступил тревожный сигнал из машины скорой помощи, и те направились на место. Выяснилось, что медики обнаружили на улице мужчину без сознания и стали оказывать ему первичную помощь. После этого пациента поместили в автомобиль, но тот, придя в себя, начал вести себя агрессивно. Мужчина отказался выходить из машины, оскорблял медиков и выражался нецензурной бранью.

Прибывшие на место стражи порядка успокоили и задержали пьяного дебошира. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

