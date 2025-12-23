На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пациент устроил дебош в машине скорой помощи в Новокузнецке

В Новокузнецке пациент устроил дебош в машине скорой помощи
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В Новокузнецке 44-летний мужчина устроил дебош в машине скорой помощи, когда медики пытались ему помочь. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел на улице Пржевальского — росгвардейцам поступил тревожный сигнал из машины скорой помощи, и те направились на место. Выяснилось, что медики обнаружили на улице мужчину без сознания и стали оказывать ему первичную помощь. После этого пациента поместили в автомобиль, но тот, придя в себя, начал вести себя агрессивно. Мужчина отказался выходить из машины, оскорблял медиков и выражался нецензурной бранью.

Прибывшие на место стражи порядка успокоили и задержали пьяного дебошира. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Приморском крае ранили фельдшера скорой помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами