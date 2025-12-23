На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Mia Boyka пришла в Госдуму и призвала к музыкальной цензуре

Певица Mia Boyka (Мария Бойко — настоящее имя) посетила Государственную Думу и предложила внедрить музыкальную цензуру. Об этом сообщает в Telegram-канале журналистка Алена Жигалова.

Бойко призвала создать комитет, который бы «отсеивал деструктивные песни». В первую очередь это касается произведений, созданных с помощью нейросетей, которые становятся популярными в TikTok.

По словам Mia Boyka, ее предложение направлено на сохранение «здорового и позитивного музыкального пространства». Она напомнила, что практика цензурирования творчества применялась в Советском союзе. Артистка считает неэффективным просто делать возрастные маркировки, так как дети могут ставить любую дату рождения в соцсетях.

13 августа Mia Boyka внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвиняют в «сознательном нарушении Государственной границы Украины» и других нарушениях.

До этого певица оказалась в центре громкого скандала во время концерта в Надыме, когда публично унизила восьмилетнюю поклонницу-квадробершу Марьяну, одетую в кошачий костюм. Певица высмеяла увлечение девочки, после чего зал начал освистывать ребенка.

Ранее Mia Boyka накупила клюшек на миллион рублей.

