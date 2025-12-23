На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Рязанской области призвали отказаться от использования фейерверков

Малков призвал жителей Рязанской области отказаться от новогодних фейерверков
true
true
true
close
InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал жителей региона отказаться от новогодних фейерверков. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства региона.

«Зачастую их запускают в неподготовленных местах, бывают травмы, а всего этого хотелось бы избежать», — рассказал губернатор.

По его словам, сейчас не самое подходящее время для салютов. Поэтому в регионе не будут проводиться официальные запуски фейерверков, добавил Малков.

До этого сообщалось, что фейерверки запретили запускать в новогоднюю ночь более чем в 15 российских регионах.

Начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова напомнила, что в новогодние праздники важно соблюдать общественный порядок. Нарушение общественного порядка, правил пожарной безопасности, а также распитие алкоголя в неположенных местах могут обернуться штрафом. Также штраф можно получить за распитие алкоголя в общественных местах. Эксперт напомнила о запрете употребления спиртного на улицах, во дворах, парках и других открытых пространствах. Размер штрафа за нарушение данного закона составляет от 500 до 1500 рублей.

Ранее россиянин спалил свою квартиру, запустив фейерверк в комнате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами