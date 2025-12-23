Жителей Рязанской области призвали отказаться от использования фейерверков

Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал жителей региона отказаться от новогодних фейерверков. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства региона.

«Зачастую их запускают в неподготовленных местах, бывают травмы, а всего этого хотелось бы избежать», — рассказал губернатор.

По его словам, сейчас не самое подходящее время для салютов. Поэтому в регионе не будут проводиться официальные запуски фейерверков, добавил Малков.

До этого сообщалось, что фейерверки запретили запускать в новогоднюю ночь более чем в 15 российских регионах.

Начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова напомнила, что в новогодние праздники важно соблюдать общественный порядок. Нарушение общественного порядка, правил пожарной безопасности, а также распитие алкоголя в неположенных местах могут обернуться штрафом. Также штраф можно получить за распитие алкоголя в общественных местах. Эксперт напомнила о запрете употребления спиртного на улицах, во дворах, парках и других открытых пространствах. Размер штрафа за нарушение данного закона составляет от 500 до 1500 рублей.

Ранее россиянин спалил свою квартиру, запустив фейерверк в комнате.