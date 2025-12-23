Журналист рассказал, как в Сербии восприняли возвращение Станковича в «Црвену Звезду»

Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович после увольнения из московского клуба стал первым и, по сути, единственным кандидатом на аналогичный пост в «Црвене Звезде». Об этом «Газете.Ru» рассказал сербский журналист Владимир Новак.

«После того, как «Црвена Звезда» проиграла «Пафосу» и не смогла попасть в Лигу чемпионов, а также после ряда неудачных игр в национальном чемпионате (три поражения и три ничьих в 20 матчах не соответствуют стандартам команды) стало ясно, что главному тренеру Владану Милоевичу найдут замену.

В сербских СМИ циркулировали слухи о том, что команду может возглавить Альберт Риера, работающий в словенском «Целе», но из этого ничего не вышло. Таким образом, когда Станкович был уволен из «Спартака», он сразу же стал кандидатом номер один. По сути, единственным кандидатом на пост главного тренера «Црвены Звезы». В нынешнем сезоне ему будет несложно добиться поставленных целей. Все ожидают, что команда выиграет титул, поскольку у молодой команды «Партизана» — особенно с учетом продажи нескольких игроков зимой — нет шансов.

А в Лиге Европы «Црвена Звезда» уже очень близка к попаданию в плей-офф. Таким образом, главной задачей Станковича станет квалификация в Лигу чемпионов следующим летом — то, что ему не удалось сделать в прошлый раз. Таким образом, можно сказать, что камбэк Станковича пойдет на пользу «Звезде». Он плавно вернется в клуб и в раздевалку, потому что это его дом. Кроме того, у него есть большой кредит доверия со стороны фанатов. Хотя оно во многом основано на его карьере игрока. Сейчас у него появился новый шанс доказать свою квалификацию как тренера. Сербские СМИ считают, что Станкович — фактически, единственный специалист, который может встряхнуть раздевалку команды, обновить ее и пробудить боевой дух», — сказал Новак.

Станкович уже возглавлял «Црвену Звезду» в 2015–2017 годах. При нем команда трижды стала чемпионом Сербии, а также два раза выиграла национальный Кубок.

Ранее Станкович объяснил свое поведение в «Спартаке».