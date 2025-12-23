МИД Индии второй раз за неделю вызвал посла Бангладеш

МИД Индии во второй раз за неделю вызвал посла Бангладеш в Нью-Дели Риаза Хамидуллу на фоне растущей напряженности в отношениях между странами. Об этом сообщил телеканал News18.

«Вызов последовал за решением Бангладеш, принятым ранее в тот же день, вызвать [посла Индии] Праная Верму», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что МИД Бангладеш выразило послу «глубокую обеспокоенность» по поводу протестов возле зданий различных дипломатических представительств Бангладеш по всей Индии.

17 декабря министерство иностранных дел Индии также вызывало Хамидуллу. Причиной послужило заявление посла, согласно которому вокруг диппредставительства Бангладеш была ухудшена ситуация с безопасностью.

Протесты у дипучреждений в Индии произошли на фоне нападений на индуистские храмы в Бангладеш. Демонстранты утверждали, что после ухода в отставку премьер-министра Шейх Хасины было зарегистрировано более 200 случаев насилия в отношении религиозных меньшинств. В результате нападений сотни индуистов получили ранения.

