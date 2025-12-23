Губернатор Ленобласти назвал срок открытия метро в Кудрово

Губернатор Дрозденко: метро в Кудрово планируют открыть в 2029 году

Станцию метро в Кудрово планируют открыть в 2029 году. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время прямой линии в эфире «ЛенТВ24».

Глава региона отметил, что сроки запуска называет город, и сейчас речь идет именно о 2029 годе. При этом он подчеркнул, что Ленинградская область со своей стороны выполнит все обязательства в срок.

По словам Дрозденко, до конца 2027 года регион завершит работы, которые от него зависят. Речь идет о строительстве подъездных дорог, разворотных площадок и стоянок рядом с будущей станцией.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире телеканала «78» о планах по строительству метро до аэропорта Пулково. По его словам, на развитие метро на ближайшие три года в бюджете Петербурга заложено 200 млрд рублей.

Градоначальник уточнил, что уже создана необходимая база, власти готовы к проработке проекта строительства метро до аэропорта Пулково с последующим продлением до Экспофорума. В настоящее время специалисты ведут активное строительство в районе будущей станции «Каменка» на севере города.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить 60 станций метро в ближайшие десять лет.