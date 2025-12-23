На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд Литвы обратился в Конституционный суд по вопросу лишения гражданства Дробязко

Литовский суд обратился в Конституционный суд, чтобы лишить гражданства Дробязко
Владимир Астапкович/РИА Новости

Региональный административный суд Литвы решил обратиться в Конституционный суд страны, чтобы добиться разъяснений по законности лишения гражданства страны фигуристки Маргариты Дробязко, передает RT.

Ранее Конституционный суд признал законным решение президента страны лишить Дробязко гражданства из-за ее участия в шоу Татьяны Навки.

Вместе с партнером Повиласом Ванагасом Дробязко также была исключена из списка кавалеров ордена Гедиминаса. Пара является бронзовым призёром чемпионата мира 2000 года и многократными призерами чемпионатов Европы, пять раз представляла Литву на Олимпийских играх.

Дробязко родилась в Москве в 1971 году. В качестве исключения она получила литовский паспорт в 1993 году за заслуги перед страной, которую спортсменка представляла на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее Татьяна Тарасова оскорбила правительство Литвы за решение лишить Дробязко гражданства.

