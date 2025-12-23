«С Малининым конкурировать невозможно»: российская чемпионка — о шансах Гуменника на ОИ

Российский фигурист Петр Гуменник не сможет составить конкуренцию американцу Илье Малинину на Олимпийских играх. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила чемпионка Универсиады – 2019, хореограф Бетина Попова.

«С Малининым конкурировать, конечно, невозможно. У него большой международный рейтинг, компонентная история. Петр в этом плане совершенно человек для судей, поэтому там не будет гладко. На золото замахиваться не стоит. Главное для него — просто хорошо откатать и смотреть, какое место дадут.

Несомненно, насмотренность судей играет роль. И, наверное, стоит говорить не о Малинине, у которого изначально заложен более сложный контент, а о других спортсменах — японцах, американцах. Там есть, с кем побороться. Так что для Пети важен чистый прокат, потому что ему никаких ошибок прощать не будут», — убеждена Попова.

В минувшие выходные Гуменник стал победителем чемпионата России. Он впервые в карьере завоевал титул на национальном первенстве. В феврале он и Аделия Петросян выступят на Олимпийских играх в Италии.

