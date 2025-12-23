Ислам Махачев включил врага Хабиба в число лучших в UFC

Боец Ислам Махачев назвал ирландца Конора Макгрегора лучшим трэш-токером в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает TNT Sports.

Лучшим бойцом Махачев назвал Хабиба Нурмагомедова, а лучшем прямо сейчас спортсмен назвал себя.

37-летний Макгрегор проходил лечение ибогаином — веществом, получаемым из африканского растения, которым лечат наркозависимости. Макгрегор провел 36 часов под воздействием препарата. В настоящее время спортсмен находится в 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая истекает в марте 2026 года.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

Ранее Макгрегор заявил хочет подраться с Махачевым.