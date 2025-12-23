Экс-глава «Спартака» заявил, что Гусев не приведет «Динамо» к титулам

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Ролан Гусев не сможет привести московское «Динамо» к титулам, передает «Чемпионат».

»«На мой взгляд, Гусев — не та фигура, которая способна привести «Динамо» хоть к чему-то. Клуб все время плачет, что не может лет 50 выиграть чемпионство и кубок лет 30. Про чемпионство РПЛ можно забыть. А Кубок России? Ну такое», — сказал Червиченко.

И.о. главного тренера Ролан Гусев 23 декабря стал официально стал главным тренером «Динамо», подписав контракт до 30 июня 2026 года.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

