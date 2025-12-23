Мужчина застрял в измельчителе древесины во время работы в своем саду и не выжил

NBC10: в США рука мужчины случайно попала в измельчитель древесины, он не выжил

Руку американца случайно затянуло в измельчитель древесины, когда он работал в саду. Об этом сообщил телеканал NBC10.

Инцидент произошел в понедельник, 22 декабря, в Нижнем Саутгемптоне, штат Пенсильвания. В 16:41 сотрудники полиции, спасатели и медики прибыли на Вэлли Вью Драйв, отреагировав на сообщение о несчастном случае.

По прибытии они обнаружили мужчину в возрасте около 60 лет, застрявшего внутри измельчителя древесины. Местный житель, личность которого не разглашается, получил несовместимые с жизнью травмы. Сообщается, что он застрял в устройстве по плечо.

В полиции сообщили о начатом расследовании по факту инцидента. По некоторым данным, жертва приходится родственником одного из сотрудников департамента полиции Филадельфии.

