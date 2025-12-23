На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина застрял в измельчителе древесины во время работы в своем саду и не выжил

NBC10: в США рука мужчины случайно попала в измельчитель древесины, он не выжил
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Руку американца случайно затянуло в измельчитель древесины, когда он работал в саду. Об этом сообщил телеканал NBC10.

Инцидент произошел в понедельник, 22 декабря, в Нижнем Саутгемптоне, штат Пенсильвания. В 16:41 сотрудники полиции, спасатели и медики прибыли на Вэлли Вью Драйв, отреагировав на сообщение о несчастном случае.

По прибытии они обнаружили мужчину в возрасте около 60 лет, застрявшего внутри измельчителя древесины. Местный житель, личность которого не разглашается, получил несовместимые с жизнью травмы. Сообщается, что он застрял в устройстве по плечо.

В полиции сообщили о начатом расследовании по факту инцидента. По некоторым данным, жертва приходится родственником одного из сотрудников департамента полиции Филадельфии.

Ранее в Курганской области мужчина провалился под лед, спасая телефон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами