В Сербии рассказали, перейдут ли лидеры «Спартака» в «Црвену Звезду» к Станковичу

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович хотел бы приобрести лидеров своей бывшей команды — «Спартака», но не считает это реальным. Об этом «Газете.Ru» рассказал сербский журналист Владимир Новак.

«Является ли для «Спартака» потерей уход Деяна Станковича? Мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку я не следил за москвичами. Но «Спартак» — это большой клуб, который, безусловно, будет способен найти тренера даже лучше, чем Станкович.

Может ли он подписать игроков «Спартака»? На пресс-конференции он упоминал Маркиньоса, Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде. Тренер рассказал, что считает Маркиньоса настоящей «десяткой», и называл его «Копакабана». По словам Деяна, бразилец был узкопрофильным игроком, но во время совместной работы в «Ференцвароше» его удалось раскрыть и он привнес в игру команды баланс. А Барко Станкович называет бомбой в прямом смысле этого слова. Но за футболиста требуют большую сумму. Так что, очевидно, Деян считает, что Маркиньос и Барко могут быть слишком дорогими для «Црвены Звезды», — сказал Новак.

Станкович уже возглавлял «Црвену Звезду» в 2015–2017 годах. При нем команда трижды стала чемпионом Сербии, а также два раза выиграла национальный Кубок.

