Польша поборется с дронами на границе с Белоруссией

RMF2: Польша начала строить защиту от беспилотников на границе с Белоруссией

Польша начала строить систему защиты от беспилотников на границе с Белоруссией. Об этом сообщает издание RMF2 со ссылкой со ссылкой на главу польского МВД Марцина Кирвинского.

По словам Марцина Кирвинского, первые элементы системы противодействия беспилотникам появились в районе города Крынки. А именно там установили несколько наблюдательных вышек высотой более 70 метров, на одной из них появился радар.

В ближайшее время поляки планируют установить дополнительные элементы системы защиты от дронов на других вышках, сообщает издание.

В декабре издание Reuters писало, что Польша планирует производить противопехотные мины и разместить их на границе с Россией и Белоруссией. Также 16 декабря армия Польши получила новую партию самоходных установок «нацеленных на Россию» гаубиц. Всего реализация программы «Восточный щит» по укреплению обороны на границе с Россией и Белоруссией обойдется Польше в €10 млрд, отмечал премьер-министр страны Дональд Туск.

