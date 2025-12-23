На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожар в затоне у Нижнего Новгорода потушили

МЧС Нижегородской области: пожар в затоне ликвидировали
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Специалисты потушили пожар в затоне у Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«В 16.06 ликвидация открытого горения на площади 100 квадратных метров. В 17.24 полная ликвидация последствий пожара», — сказано в сообщении.

По последним данным, в результате происшествия не спасли одного человека.

О пожаре на плавкране несколькими часами ранее сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, возгорание произошло вблизи акватории реки Волги при осуществлении работ судоходной компанией. Как сообщили в МЧС, огонь распространился на площади 100 кв. м, существует угроза распространения огня на другой плавкран.

До этого в порту Тамань в Краснодарском крае ликвидировали возгорание на трубопроводе, возникшее после атаки украинских БПЛА. Всего к тушению пожара привлекались 119 специалистов и 34 единицы техники.

Ранее во Владивостоке вспыхнул пожар в центре города.

