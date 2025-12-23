На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отправил под домашний арест обвиняемого в нападении на журналистов «Известий»

Обвиняемый в нападении на журналистов «Известий» Павлюкевич отправлен под арест
Shutterstock/FOTODOM

Столичный суд поместил под домашний арест Олега Павлюкевича, напавшего на журналистов «Известий». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Останкинский районный суд города Москвы 23 декабря 2025 года [...] избрал в отношении Павлюкевича Олега Георгиевича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 30 суток», — отмечается в сообщении.

21 декабря СК России возбудил уголовное дело после нападения на журналистов «Известий» на тренинге, который проводила психолог Юлия Ивлиева.

До этого СМИ распространили информацию о том, что охранники напали на журналистов, которые выполняли редакционное задание — съемку тренинга.

Издание «Известия» сообщило о том, что корреспонденту Ивану Литомину, выполнявшему редакционное задание, нанесли несколько ударов по лицу, охранники также заковали его в наручники и незаконно удерживали.

Ивлиева начинала свою практику в «Московском тренинговом центре», который обрел скандальную известность из-за жестоких методов обучения. Несколько лет назад в отношении ряда коучей из МТЦ были возбуждены уголовные дела. Нападение на журналистов произошло после вопросов о дипломе психолога, а также о доходах.

Ранее российский тренер нецензурно выругался на журналиста во время флэш-интервью.

