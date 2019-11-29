Эксперта из Украины навсегда выгнали из шоу на российском телеканале
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с телевизионного шоу «Кто против» на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
Поясняется, что во время обсуждения экс-министр транспорта Украины и один из лидеров еврейских общественных движений в стране Евгений Червоненко выступил с заявлением о высоком уровне антисемитизма в украинском государстве.
Что Животовский прокомментировал неуместной шуткой о евреях.
Ведущий шоу Дмитрий Куликов сказал украинскому эксперту, что подобное поведение недопустимо.
В ответ на это Животовский начал утверждать, что это не шутка, а рассуждения на тему положения «лиц с гражданством» на Украине.
Тогда Куликов показал ему красную карточку и выгнал из студии, резюмировав, что подобного в эфире данного шоу никогда не будет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: