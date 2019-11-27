Новое землетрясение магнитудой 5,3 прошло у побережья в Албании

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Недалеко от столицы Албании Тираны в Адриатическом море произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 17.45 по мск. Они прошли на глубине 10 километров.

Информация о жертвах нового землетрясения не поступала. Эпицентр землетрясения располагался в 42 километрах к северо-западу от Тираны.

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