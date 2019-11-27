Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

По решению Басманного районного суда Москвы арестованы две уроженцев Ингушетии по обвинению в причастности к убийству главы ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Им предъявили обвинение по по ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 («Незаконное ношение оружия») Уголовного Кодекса России.

В пресс-службе Басманного суда также подтвердили арест названных лиц. Информации, по какому делу они арестованы, не приводится.

Как сообщила пресс-секретарь столичного суда Ирина Морозова, Костоев арестован до 5 января 2020 года, Арапиеву — до 20 января. Они обвиняются в убийстве двух и более лиц и в незаконном хранении и ношении оружия.

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