Причины быстрого старения россиянок объяснили в Китае

Китайский журналист объяснил причины раннего старения россиянок по сравнению с китаянками. Соответствующий материал был опубликован на портале Sohu.

Он заявил, что главной причиной раннего старения русских женщин является тот факт, что россиянки после свадьбы перестают следить за своей внешностью, поскольку уделяют много времени семье.

Журналист также назвал важным преимуществом русских девушек — генетику.

«Русские девушки высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет», — отметил он.

Кроме того, китайский журналист добавил, что Россия находится в Северном полушарии, поэтому, по его мнению, россияне склонны к потреблению более высококалорийной и высокоглеводной пищи. Он также указал на важность того, чтобы женщина и после свадьбы продолжала ухаживать за собой, как и прежде.

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