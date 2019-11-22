Дед мороз назвал самые популярные подарки в этом и прошлом году

Дед Мороз рассказал, какие подарки чаще всего просят дети в письмах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, самыми популярными подарками на Новый год в 2018 были гироскутеры и квадрокоптеры. В 2019 году лидируют электросамокаты.

«Все, что самое модное и новое для детей и взрослых, всегда вызывает интерес. Другой вопрос - насколько это полезно и на самом деле нужно», — сказал он.

Также среди необычных подарков, которые он когда-либо дарил, Дед Мороз вспомнил хвост русалки, крылья бабочки, поход в цирк и на балет, а также возможность поплавать с дельфинами.

Сказочный волшебник вспомнил, что в прошлом году мальчик, живущий с бабушкой и дедушкой, попросил для бабушки ящик яблок, а для деда теплые валенки, а для себя теплую курточку.

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