Роспотребнадзор рассказал о «радиационном инциденте» в Южно-Китайском море

В Роспотребнадзоре заявили, что в настоящий момент не существует никакой угрозы отрицательного влияния на россиян в связи с информацией в СМИ о взрыве в Южно-Китайском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным газеты Ryukyu Simpo, 18 ноября житель японского острова Мияко нашел на побережье цилиндр с надписью «урановый топливный стержень

Губернатор префектуры Дэни Тамаки попросил силы самообороны дезактивировать устройство. На следующий день военные замерили радиацию, повышения радиоактивного фона зафиксировано не было.

Кроме того, СМИ распространили сведения о взрыве в Южно-Китайском море, однако никаких доказательств этому не было.

В Роспотребнадзоре отметили, что за ситуацией следит Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.