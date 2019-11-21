Адвокат рассказал, как отец сестер Хачатурян использовал связи в прокуратуре
Адвокат Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми в Москве в июле 2018 года, сообщила «Газете.Ru», что тот использовал знакомство с прокурором СВАО исключительно для помощи дочерям по учебе.
Ранее СМИ сообщали, что Хачатурян имел «сильные» связи в правоохранительных органах, поэтому адвокаты сестер Хачатурян считают, что по этой причине девушки не могли обратиться за помощью.
По словам юриста Юлии Нитченко, Михаил Хачатурян связывался с высокопоставленным приятелем, чтобы закрыть долги дочек перед школой, которую они регулярно пропускали. Это следует из предоставленной «Газете.Ru» переписки с телефона погибшего.
«Директор козел конченый. Попроси, пожалуйста, если возможно с департамента по образованию, чтобы вопрос этот решился, они получат только 9 классный аттестат. 10 и 11 класс пролетят, если получится, в долгу не останусь», — писал Хачатурян.
Адвокат подчеркивает, что публикация газеты «МК», в которой утверждается, что Хачатурян пытался «отмазаться» от жалоб на него в комиссии по делам несовершеннолетних, является провокацией со стороны адвокатов сестер.
«Я в курсе всего этого. Эти адвокаты уже просили провести проверку — она была проведена и никаких связей не установлено. Мы подали огромное количество документов со стороны подстрекательств свидетелей. Они эти документы подавали еще в сентябре и Следственный комитет запросил на всех уровнях, были проведены проверки», — сообщила Нитченко.
Документ с результатами проверки, который есть в материалах дела и был предоставлен «Газете.Ru», показывает, что убитый не связывался с чиновниками для решения личных вопросов, связанных с уголовным делом.
Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018— им было 19, 18 и 17 лет соответственно.
28 июля 2018 года девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.
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