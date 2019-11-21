Вандалы разрушили мемориальные плиты советским солдатам в Молдавии

В окрестностях села Кошница Дубоссарского района Молдавии вандалы разбили мемориальные плиты, установленные советским солдатам, участвовавших в оборонительных боях летом 1941 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

«Памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина … были бессовестно разбиты неизвестными вандалами», — сообщает Петрович.

По его словам, была уничтожена также табличка в честь лейтенанта Алексея Суворина. Кроме того, злоумышленники оставили на стене рядом оскорбительную надпись.

Петрович добавил, что это не первый случай осквернения памятника советским солдатам в Дубоссарском районе.

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