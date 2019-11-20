На уволенного врача-транспантолога Каабака заведено уголовное дело

На уволенного из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ) трансплантолога Михаил Каабака, завели уголовное дело. Об этом сообщает «Медвестник», со ссылкой на источник близкий к СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения препарата «Алемтузумаб» в иммуносупрессивной терапии при трансплантации почек у детей младшего возраста.

По словам Каабака, уголовное дело действительно существует и основано на ошибочном заявлении академика Сергея Владимировича Готье о том, что препарат «Алемтузумаб» не включен в международные клинические рекомендации.

«Мы эти утверждения опровергли при помощи международных клинических рекомендаций по трансплантации почки у детей и других пациентов высокого иммунологического риска, в которые «Алемтузумаб» включен», — пояснил Каабак.

Также он добавил, что в 2019 была проведена повторная экспертиза, которая была в пользу врачей, однако дело не закрыто.

При этом издание отмечает, что транслантолог проходит по делу как обвиняемый, а его сотрудница Надежда Бабенко – как свидетель.

Ранее в СМИ появилась информация, что из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей был уволен Михаил Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, а также его коллегу Надежду Бабенко.

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